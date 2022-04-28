Ефимов: Более 120 системообразующих промышленных организаций работает в Москве

Уже 123 промышленных компании, чьи производственные площадки находятся в Москве, входят в перечень системообразующих организаций России, включая холдинговые структуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Список продолжает пополняться столичными компаниями, с начала года их число увеличилось почти вдвое, в перечень было включено 56 московских организаций», – сказал Ефимов.

Отмечается, что в список таких компаний входят, в частности, фабрика «Парижская коммуна» и разработчик и производитель глюкометров «ЭЛТА».

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, системообразующие предприятия имеют важное значение в обеспечении граждан рабочими местами. По его словам, на 123 предприятиях столицы из числа системообразующих занято более 200 тысяч человек. Овчинский добавил, что таким компаниям доступны специальные программы господдержки.

Так, включение в перечень предоставляет предприятиям доступ к льготному кредитованию. Они могут получить займы на поддержание текущей деятельности до 30 млрд рублей по льготной ставке, зафиксированной на уровне до 11%.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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