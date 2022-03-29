Ефимов: 3 тысячи семей получили квартиры по программе реновации в 2022 году

С начала 2022 года 3,1 тысячи московских семей получили квартиры по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, москвичам предоставляют современные новостройки с качественным ремонтом оборудованных квартир.

«7,5 тысячам москвичей были переданы квартиры общей площадью более 178 тысяч квадратных метров. А, например, в первом квартале 2021 года горожане получили 1,5 тысячи квартир общей площадью более 87 тысяч квадратных метров», - добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с начала 2022 года большинство договоров на получение нового жилья заключили жители района Рязанский (более 1 тысячи 350 человек), Люблино (827) и Мосрентген (645).

«Всего по программе реновации ведется заселение 158 новостроек, которые расположены во всех городских округах», - отметил он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала текущего года завершилось расселение 28 старых домов, пять из которых демонтировано по технологии «умного сноса».

«С начала 2022 года в Москве было найдено десять новых территорий, где потом появятся новостройки по программе реновации. Всего таких площадок теперь насчитывается 543», - заявил руководитель департамента.

Программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы 1 августа 2017 года. В нее включено более 5 тысяч 170 домов.

