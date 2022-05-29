Ефимов: 150 участков бывших промзон Москвы станут городскими кварталами
На территориях бывших промышленных зон Москвы появятся современные кварталы для комфортной жизни, работы и отдыха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Программа “Индустриальные кварталы” планомерно развивается: сегодня в работе находится около 150 проектов. По семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. Они вложат в преображение территорий более 300 миллиардов рублей», – подчеркнул Ефимов.
По его словам, в целом программа позволит создать более 550 тысяч новых рабочих мест и привлечь в бюджет города почти три триллиона рублей.
Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, общая площадь семи участков, подлежащих редевелопменту, составляет 113 гектаров.
«Семь проектов касаются развития бывших промзон “Октябрьское поле”, “Кунцево”, “Алтуфьевское шоссе”, “Братцево”, двух участков в “Коровино” и одного на улице Никулинская, владение 2. Там построят около 2,5 млн квадратных метров недвижимости и создадут более 24 тысяч рабочих мест», – отметил Гаман.
Он также рассказал, что при планировании проектов специалисты учитывают предложения профильных органов исполнительной власти по размещению объектов. Например, размещению спортивных центров, поликлиник и иных объектов, необходимых, для создания комфортной городской среды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 556 / сут.
Умерли
379 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 844 / сут.
- Бывший помощник Рейгана заявил о невозможности победы Киева
- Трамп: Рубль укрепился до «исторического максимума»
- Стало известно, как не платить за лечение в частной клинике
- Аналитик рассказал, в каких валютах хранить сбережения
- Неудавшийся побег: Порошенко припомнили слова Путина
- СМИ: ускоренное вступление Киева в ЕС не отвечало бы интересам союза
- Полиция задержала 46 человек на финале Лиги чемпионов
- СМИ: Байдена уличили во лжи
- Пушков рассказал Зеленскому, что произойдёт из-за отказа от мирных переговоров
- Жителям Финляндии назвали последствия антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru