Более 300 помещений для бизнеса реализовали на торгах по аренде в Москве

За первое полугодие 2021 года в Москве на электронных торгах было реализовано 313 нежилых помещений для бизнеса общей площадью в 10 округах столицы. Общая площадь реализованных объектов составила около 79,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«С начала года город реализовал на торгах по аренде 313 нежилых помещений общей площадью около 79,5 тысячи квадратных метров. Общая сумма арендных платежей по реализованным на торгах объектам по итогам полугодия составила почти 900 миллионов рублей», - рассказал заммэра.



Одним из основных приоритетов программы развития Москвы является создание прозрачной и полной возможностей конкурентной среды с понятным вектором развития на перспективу. Город в данном случае не просто место действия, а полноценный участник бизнес-процессов.



По его словам, более двух третьих помещений (67%) были реализованы на торгах по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства.



В этих помещениях могут появиться магазины, заведения общепита или коммерческие офисы.



Больше всего объектов (45) было реализовано на юго-западе Москвы. Еще 39 помещений были арендованы на юге города, 27 – на востоке, 25 – на юго-востоке. Средняя площадь помещений, отданных в аренду на торгах, составила 254 квадратных метра.



У предпринимателей заметен растущий интерес к городских торгах по аренде, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«За шесть месяцев этого года в ходе аукционов по аренде средняя конкуренция выросла до 7,1 участника на лот, а на торгах для малого бизнеса – до 9,6. Для сравнения в первом полугодии 2020 года этот показатель составлял 5,4 и 7 участников, а в 2019 году – 5,6 и 6 соответственно», - заключил он.

Посмотреть лоты, выставленные на участие в торгах, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

