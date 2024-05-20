Заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей благодаря мини-аукционам на портале поставщиков

За I квартал котировочные сессии на портале поставщиков позволили муниципальным и государственным заказчикам сэкономить 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, их участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Заказчик определяет величину шага при публикации закупки. По итогам закупки побеждает поставщик, который предложил работу, товар или услугу по самой низкой цене. Багреева отметила, что такие сессии являются удобным и эффективным механизмом для проведения оперативных закупок малого объема, который выгоден всем участникам процесса.

Заместитель мэра указала, что бизнес получает оперативный доступ к госзакупкам, расширяя собственные рынки сбыта. Москва, в свою очередь, в условиях растущей конкуренции выбирает лучшие по качеству и цене предложения. Она отметила, что в I квартале столица опубликовала 47,9 тысячи мини-аукционов. Сэкономить за счет снижения начальной цены контракта удалось на 15% больше показателей 2023 года.

Так, при помощи мини-аукционов закупают, в частности, медицинские, строительные и хозяйственные товары, а также электронику и средства связи. Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что портал поставщиков помогает бизнесменам находить надежных заказчиков, в свою очередь заказчики получают добросовестных поставщиков. По словам Пуртова, на портале их работает свыше 330 тысяч, 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса.

Он напомнил, что в прошлом году для столичных заказчиков был увеличен предельный размер закупок, которые проводятся с помощью котировочных сессий. Теперь заказчики могут покупать работы, товары или услуги в большем объеме и планировать закупки в более долгосрочной перспективе.

Ранее лимит таких закупок составлял 600 тысяч рублей. Теперь Москва может приобретать через мини-аукционы товары на сумму до 5 млн рублей, а услуги и работы – до 3 млн.

