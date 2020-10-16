Власти РФ допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам

Кабинет министров РФ обсуждает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, тема прорабатывается по поручению президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

Глава государства поставил эту задачу по результатам рабочей встречи с лидерами фракций Госдумы. Как уточнил Котяков, разные варианты предполагают разные объёмы затрат бюджета на эти цели, отмечает «Свободная пресса».

Индексация пенсий работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Пенсии неработающих пенсионеров в будущем году предполагается увеличить на 6,3%.

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