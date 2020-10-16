Власти РФ допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам

Советник Трампа: В России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям

Россия начала испытание вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет

Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней

Гидрометцентр пообещал жителям Центральной России мокрый снег и похолодание в выходные