Владимир Ефимов: оборот сферы услуг населению за год вырос на 10,5%

Объем услуг населению за 2023 год составил 3,3 триллиона рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 10,5 процента по сравнению с 2022 годом Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичная сфера услуг населению чувствует себя уверенно, рост в прошлом году показали большинство сегментов отрасли. Например, выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17 процентов – до 115,2 миллиарда рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих в городе спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости культурных и спортивных мероприятий» – рассказал Ефимов.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в лидерах по росту оказались также электронные сервисы. В частности, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали в прошлом году почти на 15% больше, чем в 2022 году, – 211,8 млрд рублей. На третьем месте, с показателем прибавки почти на 14%, находится гостиничный и туристический сектор – объёмы продаж составили 128,6 млрд рублей. Замыкают пятёрку лидеров услуги организаций коммерческого образования – рост на 10% до 243,3 млрд рублей и сфера бытовых услуг – рост на 8% до 204,1 млрд рублей.

Для разных отраслей бизнеса в Москве действуют различные меры поддержки. Так, например, инвесторы могут открыть гостиницы или образовательные учреждения по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Владельцы спортивных объектов могут получить льготу по налогу на имущество и снизить его в 10 раз. Для предпринимателей в сфере физкультуры и спорта предусмотрена льготная ставка по аренде городских объектов.

Получить всю необходимую информацию о мерах поддержки и подобрать актуальные федеральные и городские программы предприниматели могут в Центре поддержки экономики Москвы, который был открыт в столице в 2020 году.

