Новости за ночь: Россияне за месяц забрали из Сбербанка 442 млн долларов

В сентябре Сбербанк столкнулся с заметным оттоком валютных сбережений клиентов. Вкладчики забрали почти 442 млн долларов, следует из оборотной ведомости банка на 1 октября. Об этом пишет РБК.

Эксперты полагают, что сокращение валютных вкладов может быть вызвано ослаблением рубля и низкими процентными ставками. Такой объем вывода средств сопоставим с показателями кризисного апреля – тогда вкладчики забрали 298,2 млн долларов.

Кроме того, россияне могли активно снимать деньги с вкладов из-за дорогостоящих покупок и путешествий. «Безусловно, влияние также оказали затраты на сентябрьский отпуск или на иные нужды, с учетом общей тенденции к падению располагаемого дохода», – рассказал эксперт.

Самый крупный отток валютных сбережений в этом году был зафиксирован в марте. Тогда клиенты Сбербанка сняли со счетов 1,39 млрд долларов.

