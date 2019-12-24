Вдова владельца «Уралсиба» получила банк по наследству

Вдова основного акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана, Людмила Коган получила 81,8% акций кредитной организации в качестве наследства. Об этом сообщается на сайте банка. С 2007 года женщина занимала пост генерального директора ЗАО «БФА-Девелопмент», отмечает RT.

По информации Центробанка, по состоянию на 19 марта 2019 года 11,348%, акций банка принадлежали бывшему владельцу корпорации «Уралсиб» Николаю Цветкову. Оставшиеся бумаги распределены между несколькими акционерами.

Владимир Коган приобрел 82% акций «Уралсиба» после того как Центробанк в ноябре 2015 года объявил о санации кредитной организации. В прошлом году бизнесмен перенес инсульт, напоминает Газета.ру. Банкир скончался в июне текущего года, финансисту было 56 лет.

