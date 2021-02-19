Вассерман предрёк крах доллара США
Участник интеллектуальных игр, журналист Анатолий Вассерман считает, что экономическая политика нового президента США Джо Байдена может вызвать обвал доллара. По мнению обозревателя, нынешний глава Белого дома намерен продолжать политику Барака Обамы, при котором он занимал пост вице-президента, и уничтожать все, что сделал его предшественник Дональд Трамп.
Как отметил Вассерман на одном из сетевых каналов, цель Байдена - восстановить господство торговцев над производителями продукции. Причём, по словам знатока, президента США практически совсем не волнуют интересы избирателей.
В результате, накопления граждан в долларах могут обесцениться. По словам Вассермана, новая вашингтонская администрация продолжит печать доллары в большом объёме без всякого обеспечения и развития промышленности.
Такая экономическая политика вызовет появление финансовых пузырей, которые при схлопывании приведут к серьёзным негативным последствиям, отметил знаток.
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