В столице расширили перечень получателей субсидии для франчайзи

В Москве расширили перечень получателей субсидии для франчайзи. Как сообщает сайт мэра столицы Сергея Собянина, власти приняли изменения в порядок предоставления субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. При этом порядок предоставления субсидий был скорректирован с учетом пожеланий бизнесменов.



Отныне подать заявку на предоставление субсидии для франчайзи смогут субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают по лицензионным и сублицензионным соглашениям.



Ранее на поддержку от города могли рассчитывать только компании, действующие по договорам коммерческой концессии или субконцессии.



Кроме того, были изменены ограничения по срокам регистрации указанных договоров.Так претендовать на компенсацию могут и компании, у которых договоры зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности до 5 лет включительно.



В сообщении отмечается, что максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей в рамках одного договора коммерческой концессии или субконцессии, лицензионного или сублицензионного соглашения. Заявки на предоставление субсидии будут приниматься до 1 июня 2020 года.

