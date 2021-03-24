В РПЦ предложили на банкнотах печать изображения храмов и святых
В РПЦ считают, что на новых российских банкнотах могут быть изображены храмы, церкви и святые. Как пояснил заместитель председателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, подобная практика распространена в некоторых странах.
«Храмы являются частью архитектурного облика многих городов, их символами. Чаще всего это бывает если тот или иной святой является одновременно каким-то государственным деятелем. Я не вижу препятствий, чтобы общественность участвовала в определении облика купюр, государственных банкнот», – сказал Кипшидзе.
Напомним, 23 марта Центробанк объявил о редизайне банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В оформлении будет использоваться тематика федеральных округов России. По идее регулятора, это позволит показать особенности территорий, их историю и современные достижения, напоминает «Радио 1».
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