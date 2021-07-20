В России предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты

Российских работодателей могут обязать ежегодно индексировать зарплаты из-за роста цен на товары и услуги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заключение по вопросу «О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», направленное профсоюзной стороной Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Законодательно закрепить обязанность работодателей осуществлять ежегодную индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», — отмечается в документе.

При этом ежегодная индексация должна проводиться «для всех категорий трудящихся, независимо от формы собственности организации-работодателя».

Кроме того, РТК предлагает дополнить проект Единого плана положением о ежегодном увеличении соотношений величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода, а также минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы.

Ранее в Госдуме призвали увеличить окладную часть зарплаты россиян до 70%, 30% должны составить доплаты и премии, сообщает Ura.ru. Предполагается, что это позволит увеличить уровень благосостояния граждан.

