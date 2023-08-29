В МИЭТ подало документы рекордное количество абитуриентов
Московский институт электронной техники (МИЭТ) завершил прием документов. По итогам года зафиксирован рекордный для университета приток абитуриентов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В 2023 году в вуз подали рекордное количество заявлений на обучение – более 5,6 тысячи в рамках приемной кампании. Этот результат на 25 процентов превышает показатели прошлого года», - сказал Овчинский.
Самый большой конкурс на бюджетные места пришелся на направления «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». При этом средний балл также вырос по сравнению с 2022 годом до 78 пунктов.
Самым популярным направлением оказалось «Информатика и вычислительная техника» - туда подали заявки более трех тысяч учеников.
Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что абитуриенты также проявляли большой интерес к направлению «Электроника и наноэлектроника», туда было выделено наибольшее количество бюджетных мест – 141. Проходной балл стал самым высоким за последние три года, превысив 194 пункта.
Почти 60% заявок на обучение были поданы с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, около 15 процентов – дистанционно.
Ректор МИЭТ Владимир Беспалов считает, что одной из основных причин роста конкурса стала информационная и молодежная политика университета.
В прошлом году университет выпустил более тысячи молодых специалистов, часть из которых готова принять на предприятиях особой экономической зоны «Технополис Москва».
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