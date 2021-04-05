В МИД России не исключили создания альтернативы системе SWIFT

Россия может создать платежную систему, альтернативную глобальной межбанковской системе SWIFT. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», – рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам замглавы МИД, развитие альтернативных платежных систем — реакция не только на геополитическую обстановку, но и на необходимость совершенствования методов осуществления платежей, отмечает Газета.ру.

Создание российского аналога SWIFT станет серьезным ударом для Запада, отмечает РЕН ТВ. Отключение отечественных банков от системы межбанковских платежей, которое затруднит работу банковской системы страны — один из возможных видов санкций, о которых нередко заявляют США и Евросоюз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT, напоминают Известия. Песков отметил, что «санкционные устремления» Вашингтона нарастают, потенциальные угрозы не исключены, поэтому России необходимо «быть начеку».

