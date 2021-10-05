В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
Подорожание газа в Европе произошло не по причине манипуляций «Газпрома» с ценами для более быстрого запуска «Северного потока-2». Об этом РБК заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, это случилось из-за спекуляций в стране на тему того, что цены на газ упадут и ждали этого, чтобы закупиться газом, но это не сработало.
Эрнст отметил, что непростая ситуация связана с газовой политикой Германии, а не с «Газпромом».
Ранее сообщалось, что Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, взлетев в ходе торгов выше 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
- СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
- В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
- Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»
- В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
- СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае
- Станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года
- Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину
- Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами
- СМИ: В Челябинской области судью тяжело ранили во время охоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru