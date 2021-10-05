В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ

Подорожание газа в Европе произошло не по причине манипуляций «Газпрома» с ценами для более быстрого запуска «Северного потока-2». Об этом РБК заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, это случилось из-за спекуляций в стране на тему того, что цены на газ упадут и ждали этого, чтобы закупиться газом, но это не сработало.

Эрнст отметил, что непростая ситуация связана с газовой политикой Германии, а не с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, взлетев в ходе торгов выше 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.

