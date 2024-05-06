В 2024 году промышленные предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

С начала года столичные предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство на 17,9%, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В лидерах — высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли: производство компьютеров, электроники и микроэлектроники, фармацевтических препаратов, машин и оборудования», - написал он.

По словам мэра города, тенденцию можно объяснить внедрением новых технологий, а также дополнительной поддержкой, на которую могут рассчитывать предприниматели столицы.

Как сообщил генеральный директор Инженерного центра АСК Сергей Чеботарев, за первый квартал 2024 года показатели производства в компании были увеличены в 2,2 раза в сравнении с уровнем 2023 года.

«В первом квартале мы заключили контракт на производство новой линейки контроллеров нашей разработки. В связи с динамичным ростом производственные площади инженерного центра увеличились вдвое. Сейчас осваиваем новую площадку и закупаем для нее современное оборудование. Также набираем новые кадры – в следующем квартале планируется трудоустроить более 30 специалистов», - сказал он.

На данный момент Москва предоставляет предпринимателям более 20 системных мер поддержки. Среди прочего, столичный центр «Моспром» предоставляет бизнесу доступ на рынки стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. За первый квартал 2024 года экспортную поддержку центра получили более 50 компаний.

