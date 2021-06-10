Укладка морской части первой нитки «Северного потока-2» завершилась

Компания-оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объявила о техническом завершении строительства первой нитки трубопровода, в пятницу оператор приступит к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом.

«Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — цитирует РИА Новости сообщение Nord Stream 2 AG.

Оператор «Северного потока-2» уточнил, что укладка труб по морской части второй нитки газопровода продолжается, работы проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока-2». Позже вице-премьер России Александр Новак отметил, что газопровод достроят до конца текущего года, затем проект будет введен в эксплуатацию.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не заработал, напоминает «Свободная пресса».

