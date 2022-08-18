Юань впервые обогнал доллар по объёму торгов на Московской бирже
Объём торгов китайским юанем на Московской бирже впервые стал больше аналогичного показателя по доллару США, следует из данных торговой площадки.
Так, по состоянию на 12:46 мск 18 августа, объём торгов юанями составил 29,3 млрд рублей, долларами - 28,8 млрд рублей, евро - 35,3 млрд рублей.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о снижении интереса к доллару в мире и по объёмам транзакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США, сообщает RT.
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