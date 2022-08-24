У газеты «Ведомости» сменился владелец

Газета «Ведомости» сменила владельца, им стал медиаменеджер Олег Леонов. Об этом сообщил издатель газеты «Бизнес ньюс медиа».

Так, Леонов выкупил 100% акций АО «Саппорт», который является единственным акционером компании. Предыдущим владельцем был Иван Еремин.

Отмечается, что редполитика останется прежней. Коммерческие условия сделки не уточняются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Ведомости
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