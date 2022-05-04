Цены на сжиженный газ из США выросли на 18% за три дня

Цены на природный газ в США за три дня поднялись более чем на 18% и побили максимальные значения за 14 лет. Всего за год котировки американского газа Henry Hub увеличились на 168,5%, сообщает РБК.

Во вторник, 3 мая, цена газа на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла более чем на 9% и достигла $292,45 за 1 тысячу кубометров. Фьючерсы на газ с поставкой в июне выросли на 6,4% и составили $284,75 за 1 тысячу кубов.

Главный аналитик OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолкнер отметил, что резкий рост цен обусловлен «шквалом ужесточения рыночных условий» и готовностью Европейского союза обсуждать отказа от поставок российского топлива. Одной из причин также стало падение уровня добычи газа в США. ,

В настоящий момент в газовых хранилищах Штатов запасов на 21% меньше, чем в аналогичный период времени в прошлом году. При этом спрос на американский сжиженный газ (СПГ) со стороны Европы не падает.

Как передает агентство Reuters, ЕС за минувший месяц вновь стал крупнейшим импортером американского СПГ. Около 64% газового экспорта США приходится на этот регион.

