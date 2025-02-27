Центробанк отложит массовое внедрение цифрового рубля

Банк России решил отложить массовое внедрение цифрового рубля. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк будет вводить цифровую валюту позднее, чем планировалось. Набиуллина подчеркнула, что регулятор «отработает все детали в пилоте» и проведет консультации с банками по наиболее привлекательной для клиентов экономической модели.

Новую дату запуска валюты объявят позже.

Цифровой рубль начали тестировать в ряде банков России в 2023 году. Ранее президент Владимир Путин призвал обеспечить расчеты с помощью цифрового рубля в масштабах всей страны с 1 июля 2025 года, напоминает РЕН ТВ.

