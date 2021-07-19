Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с начала лета

Стоимость нефти марки Brent снижается: цена за баррель сырья опустилась ниже 70 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, по состоянию на 17:35 мск сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 5,72%, их стоимость составила 69,38 доллара за баррель.

Такой уровень цен на нефть Brent фиксируется впервые с 1 июня, отмечает РИА ФАН.

При этом сырье марки WTI потеряло 6,15%, его стоимость снизилась до 67,16 долларов за баррель.

Снижение цен на нефть зафиксировали после сделки ОПЕК+ по увеличению добычи сырья, отмечает «Свободная пресса».

