Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с начала лета
Стоимость нефти марки Brent снижается: цена за баррель сырья опустилась ниже 70 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, по состоянию на 17:35 мск сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 5,72%, их стоимость составила 69,38 доллара за баррель.
Такой уровень цен на нефть Brent фиксируется впервые с 1 июня, отмечает РИА ФАН.
При этом сырье марки WTI потеряло 6,15%, его стоимость снизилась до 67,16 долларов за баррель.
Снижение цен на нефть зафиксировали после сделки ОПЕК+ по увеличению добычи сырья, отмечает «Свободная пресса».
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