Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз, доходя до 1 млн
Билеты на авиарейсы в Дубай подскочили в цене в 9 раз после возобновления авиасообщения между Россией и Объединенными Арабскими эмиратами. Такую статистику озвучила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Она уточнила, что на сегодня выполняется всего четыре рейса в ОАЭ в неделю. Именно данный фактор даёт возможность авиаперевозчикам диктовать заоблачные цены, отмечает «Свободная пресса».
Например, средняя стоимость перелета туда-обратно в эконом-классе вздорожала до астрономических 150 тысяч рублей. Цены на билеты в бизнес-класс вообще достигают миллиона. В результате в ОАЭ сейчас могут себе позволить только богачи.
Тюрина выразила недоумение таким искусственным ограничением числа рейсов в ОАЭ. Ведь, например, в открытые Турцию и на Занзибар сейчас есть достаточно и регулярных и чартерных рейсов. Причём на пандемию всё списать не получиться - в Дубае темпы заражения коронавирусом гораздо меньше, чем в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru