ЦБ опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных

ЦБ опроверг информацию о введении ограничений на снятие наличных, отметив, что проблем с доступностью наличных рублей нет. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

В сообщении ЦБ назвал эту информацию фейком дня, «а может быть и месяца». Также в банке указали на «очевидные ляпы в поддельном письме», которое якобы распространил ЦБ.

Также в организации напомнили, что при закрытии вкладов раньше срока, теряются накопленные проценты.

Ранее информация об этом появилась в различных телеграм-каналах.



