ЦБ опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных
ЦБ опроверг информацию о введении ограничений на снятие наличных, отметив, что проблем с доступностью наличных рублей нет. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.
В сообщении ЦБ назвал эту информацию фейком дня, «а может быть и месяца». Также в банке указали на «очевидные ляпы в поддельном письме», которое якобы распространил ЦБ.
Также в организации напомнили, что при закрытии вкладов раньше срока, теряются накопленные проценты.
Ранее информация об этом появилась в различных телеграм-каналах.
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