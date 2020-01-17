ЦБ лишил лицензии ПФС-банк

17 января 202009:34

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у кредитной организации «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк), назначив временную администрацию.

ПФС-Банк является 348-м по величине активов банком в России, сообщает АГН «Москва».

Регулятор отозвал лицензию из-за нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В ЦБ утверждают, что в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к ПФС-Банку.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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