ЦБ: число сберегающих деньги россиян оказалось максимальным за два года

Аналитики уточнили, что граждане начали переходить к сберегательной модели в октябре 2022 года. С тех пор тренд усилился.

С апреля 2022 года россиянине предпочли хранить деньги на краткосрочных банковских депозитах, отметили в ЦБ.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил обязать россиян сообщать в налоговые органы о хранении более миллиона рублей наличными. В беседе с «Радиоточкой НСН» парламентарий заверил, что мера не ударит по честным гражданам.

