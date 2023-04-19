ЦБ: число сберегающих деньги россиян оказалось максимальным за два года
В марте 2023 года доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, достигла максимума за два года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центрального банка.
Аналитики уточнили, что граждане начали переходить к сберегательной модели в октябре 2022 года. С тех пор тренд усилился.
С апреля 2022 года россиянине предпочли хранить деньги на краткосрочных банковских депозитах, отметили в ЦБ.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил обязать россиян сообщать в налоговые органы о хранении более миллиона рублей наличными. В беседе с «Радиоточкой НСН» парламентарий заверил, что мера не ударит по честным гражданам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru