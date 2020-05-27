ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Банк России принял решение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у московского «Морган Стэнли Банка». Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Как поясняется в соответствующем приказе, ранее единственный участник этой кредитной организации объявил о её добровольной ликвидации.
Данный банк не входит в систему страхования вкладов. При этом, по сведениям Центробанка, у него должно хватить имущества для удовлетворения требований кредиторов.
По величине активов «Морган Стэнли Банк» находился на 279 строчке в банковской системе страны. Он был зарегистрирован Центробанком в 2005 году.
Morgan Stanley — финансовый конгломерат США, представлявший собой инвестиционный банк до сентября 2008 года. Базируется в Нью-Йорке. Владеет самым крупным брокерским бизнесом в мире.
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