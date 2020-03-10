Черный вторник умыкнул у топ-10 толстосумов мира 38 млрд

Десять самых богатых жителей Земли потеряли в «чёрный понедельник» 9 марта 37,7 миллиарда долларов США в связи со стремительным падением цен на нефть и откатом вниз биржевых площадок. Потери богатеев подсчитал влиятельный журнал Forbes.

Больше всего, согласно изданию, пострадал генеральный директор французской компании LVMH Бернар Арно. Он не досчитался 6 миллиардов долларов. Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса сократилось на 5,6 миллиарда долларов.

На третьем месте по потерям оказался руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, лишившийся 5,4 миллиарда долларов, пишут «Дни.ру».

Единственным миллиардером из первой десятки, который не получил убытков по результатам «чёрного понедельника», оказался недавний претендент в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг. Всё дело в том, что акции его частной компания Bloomberg LP не торгуются на бирже.

Общие потери российских миллиардеров на фоне обвала биржевых индексов превысили $8,8 млрд, сообщает Forbes. Больше всего досталось совладельцам ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову и Леониду Федуну: минус $2,1 млрд и $904 млн соответственно.

Телеканал «360» представляет свой разбор происходящего с рублем, нефтью и мировой экономикой. Эксперты по финансовым рынкам объяснили ситуацию и дали советы, как в итоге простым гражданам оказаться в плюсе.

