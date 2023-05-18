Технопарк «Крекшино» построят на юге Москвы к концу 2023 года

В промышленном технопарке «Крекшино» завершена заливка фундамента и идут работы по установке несущих конструкций здания площадью более 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, установка конструктива здания завершена уже на 65%.

Глава столичного департамента отметил, что технопарк в Крекшине на юге Москвы возводится строительной компанией Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.

«Этот проект станет примером современного подхода к развитию промышленности, благодаря ему появится 300 новых вакансий в ТиНАО. Он объединит на одной территории производство и помещения для лабораторий и исследований, а также административно-хозяйственные площади», – добавил Овчинский.

Директор по правовым вопросам девелопера, член правления компании Capital Group Владимир Галактионов сроком окончания полного комплекса строительно-монтажных работ назвал конец 2023 года.

По его словам, создание мест приложения труда – пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии.