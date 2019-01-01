«Технология уничтожения олигархов»

Новое расследование ведется в отношении бывших владельцев ЮКОСа, в том числе Михаила Ходорковского, - утверждают авторы фильма, вышедшего на НТВ. В нем говорится, что Ходорковский и его партнеры вывели более 50 миллиардов долларов, которые затем вложили в новую структуру, занимающуюся инвестициями в недвижимость по всему миру. Эту цифру назвал в фильме советник генпрокурора России Салават Каримов. Как отмечает «Лента.ру», Каримова с давних пор называют в СМИ создателем «технологии уничтожения олигархов». И, надо сказать, не без оснований: он вел дела Владимира Гусинского и «Медиа-Моста», дело бывшего министра путей сообщения Николая Аксененко, дело «АвтоВАЗа» и Бориса Березовского и, разумеется, дело «ЮКОСа» и Михаила Ходорковского с Платоном Лебедевым.

В показанном фильме утверждается, что Михаил Ходорковский с сообщниками завладел нефтяной компанией ЮКОС в результате тщательно спланированной аферы, в частном порядке перечислив ее тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. Уже тогда рыночная стоимость ЮКОСа составляла 2 миллиарда долларов, - отмечают авторы. По этим данным, через цепочку офшорных трастов Ходорковский с давними партнерами Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру, сначала в Юго-Восточной Азии, а затем и в Западной Европе. Как заявил, комментируя «Газете.ру» перспективы расследования, юрист Александр Пахомов, «необходимо будет доказать аффилированность обвиняемого с предполагаемыми компаниями, что сегодня с учетом действующих соглашений об обмене информацией возможно, но на деле за давностью лет будет тяжело сделать».

Между тем, Михаил Ходорковский еще несколько лет назад объявлен в международный розыск по куда более тяжким обвинениям: по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина, - напоминает ТАСС. За совершение этих преступлений ранее уже были осуждены Леонид Невзлин, Алексей Пичугин и другие. Сам Ходорковский и бывший глава «Менатепа» Платон Лебедев в 2005 году были приговорены к восьми годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позднее по второму делу по статьям «Хищение» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» они получили 14 лет лишения свободы. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом страны и освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд России смягчил приговор Платону Лебедеву, и он тоже вышел на свободу.



