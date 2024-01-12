Столичный производитель поставил интерактивное оборудование в ОАЭ

Сенсорные терминалы самообслуживания, произведенные в Москве, поставили в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Компания BM GROUP «Фабрика Инноваций» в начале 2024 года открыла филиал в Дубае, где сегодня представлено более 20 моделей мультимедийных устройств. Первая партия из 20 сенсорных терминалов самообслуживания уже реализована», – отметил глава департамента.

Предприятие рассчитывает закрепиться на рынке ОАЭ и выйти на чистую прибыль по результатам первого квартала 2024 года.

Терминалы самообслуживания включают сканер отпечатков пальцев, считыватель ID клиента, термопринтер и QR-сканер. Они могут использоваться в ресторанах и магазинах для оплаты товаров и услуг, а также в офисных зданиях и соцучреждениях - для предоставления информации и записей на приемы.

Компания уже получила от зарубежных партнеров свыше 150 запросов на покупку такого оборудования, отметил руководитель группы компаний Владимир Буйвидис. По его словам, многие из них связаны с оснащением торговых центров, образовательных учреждений, отраслевых выставок и ресторанов. Также «Фабрика Инноваций» ведет переговоры об участии в интерактивном оборудовании города будущего Неом в Саудовской Аравии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году столица упрочила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта в другие страны. По итогам трех кварталов прошлого года его доля составила порядка 17 процентов.

