Стало известно, когда снизятся цены на продукты в России

Цены на подсолнечное масло и сахар в России в рамках соглашений о стабилизации цен должны снизиться в течение пяти дней, передает РИА Новости слова главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.

Он отметил, что отпускная цена на сахар от производителя составит 36 рублей за килограмм, на масло - 95 рублей.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Он отметил, что поставщики могут «подгонять» цены на российском рынке под общемировые показатели, а также увеличивать цену, чтобы использовать «экспортные возможности».

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабмин «упустил ситуацию» и не принял превентивных мер, которые позволили бы избежать роста напряжения.

