Стало известно, когда снизятся цены на продукты в России
Цены на подсолнечное масло и сахар в России в рамках соглашений о стабилизации цен должны снизиться в течение пяти дней, передает РИА Новости слова главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.
Он отметил, что отпускная цена на сахар от производителя составит 36 рублей за килограмм, на масло - 95 рублей.
Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Он отметил, что поставщики могут «подгонять» цены на российском рынке под общемировые показатели, а также увеличивать цену, чтобы использовать «экспортные возможности».
Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабмин «упустил ситуацию» и не принял превентивных мер, которые позволили бы избежать роста напряжения.
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