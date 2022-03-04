S&P понизило рейтинг России до «CCC-»
4 марта 202200:17
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги России на фоне специальной военной операции российских ВС.
Согласно данным, опубликованным на сайте агентства, суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понизился с «ВВ+» до «ССС-», в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-".
Прогноз по рейтингам негативный "из-за увеличения риска дефолта".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru