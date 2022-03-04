S&P понизило рейтинг России до «CCC-»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги России на фоне специальной военной операции российских ВС.

Согласно данным, опубликованным на сайте агентства, суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понизился с «ВВ+» до «ССС-», в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-".

Прогноз по рейтингам негативный "из-за увеличения риска дефолта".

