Собянин: В этом году в Москве откроются еще семь новых спортобъектов

Москва подобрала 125 земельных участков для размещения некапитальных объектов спортивного назначения, в городе заключили 89 договоров на право размещения таких сооружений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Что именно строить – ФОК, ледовую арену, теннисные корты или футбольный манеж – победитель определяет самостоятельно», — указал градоначальник.

В Москве уже построили и открыли 19 спортивных сооружений, до конца года планируется открытие семи некапитальных спортивных объектов, в 2024–2025 годах — еще около 59 сооружений.

Собянин указал, что за последние 13 лет в столице построили порядка 200 крупных спортивных объектов, в том числе футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, академию спорта «Динамо», ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках». Также в городе появились десятки тысяч спортивных зон рядом с домом, от тренажерных городков до скалодромов. По мнению мэра, развитая и доступная инфраструктура для спорта продвигает моду на здоровый образ жизни.

«Сегодня более половины москвичей – 52% – систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 года, таких было лишь 18%», – подчеркнул Собянин.

При этом градоначальник отметил, что в ряде районов столицы не хватает спортивных сооружений. Для решения проблемы реализуется программа строительства некапитальных спортобъектов за счет инвесторов. Это полноценные и комфортные сооружения для спорта, которые возводятся намного быстрее, чем капитальные. Таким образом столица получает новые спортивные адреса, дополнительные рабочие места и экономит бюджетные средства.

«Свои плюсы и у инвесторов. Это – уменьшение затрат на строительство, льготный размер начальной ставки платежа и длительный срок размещения объекта (49 лет)», – добавил Собянин.

