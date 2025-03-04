СМИ: Счетная палата вернула в бюджеты рекордные 148,9 млрд рублей

Счетная палата в прошлом году вернула в бюджеты страны на всех уровнях 148,9 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на отчет о работе СП.

Отмечается, что орган вернул 96,9 млрд в федеральный бюджет.

По данным издания, в 2022 году Счетная палата вернула в бюджет 8,9 млрд рублей, в 2023-м — 26,4 млрд. Объем возвращенных в прошлом году денежных средств стал рекордом за 30-летнюю историю СП.

Ранее стало известно, что в апреле-мае Счетная палата представит президенту Владимиру Путину итоги аудита национальных проектов за шесть лет, напоминает РЕН ТВ.

