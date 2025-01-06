СМИ: Администрация Байдена введет новые санкции против России

Власти США планируют ввести новые антироссийские санкции, они затронут нефтяные танкеры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Джо] Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше... лимита в 60 долларов за баррель», — отмечает агентство.

По его данным, Россия использует для перевозки топлива старые суда, чтобы обойти ограничения. Как ожидается, Вашингтон также введет санкции в отношении лиц, участвующих в ряде сетей, которые торгуют нефтью по превышающим лимит ценам.

Ранее стало известно, что страны Группы семи изучают способы ужесточения ограничений цен на нефть из РФ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Джо БайденСанкции Против РоссииСША

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