Семь московских компаний представили свою продукцию в ОАЭ

Московские компании, работающие в пищевой промышленности, представили свою продукцию в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта «Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, по итогам мероприятия были достигнуты договоренности о партнерстве со странами Персидского залива.

«Центр поддержки экспорта «Моспром» активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны», - рассказал глава департамента.

По его словам, в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.

Овчинский подчеркнул, что на этих встречах московские компании обсудили возможности экспорта своей продукции и открытия своих контрактных производств на территории стран региона.

Так, столичное предприятие Philosophia de Natura получило несколько предложений об открытии контрактного производства в Дубае, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока своих соусов, джемов и мармелада.

Кондитерские комбинаты «Добрынинский», «Черемушки», а также производитель рыбной продукции «Русский рыбный мир» договорились о тестовых поставках своей продукции с байерами из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.

