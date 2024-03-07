Семь московских компаний представили свою продукцию в ОАЭ
Московские компании, работающие в пищевой промышленности, представили свою продукцию в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта «Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, по итогам мероприятия были достигнуты договоренности о партнерстве со странами Персидского залива.
«Центр поддержки экспорта «Моспром» активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны», - рассказал глава департамента.
По его словам, в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.
Овчинский подчеркнул, что на этих встречах московские компании обсудили возможности экспорта своей продукции и открытия своих контрактных производств на территории стран региона.
Так, столичное предприятие Philosophia de Natura получило несколько предложений об открытии контрактного производства в Дубае, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока своих соусов, джемов и мармелада.
Кондитерские комбинаты «Добрынинский», «Черемушки», а также производитель рыбной продукции «Русский рыбный мир» договорились о тестовых поставках своей продукции с байерами из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.
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