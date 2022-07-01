Сбербанк поднимет зарплату сотрудникам на 8,5%

Сбербанк с 1 июля поднимет заработную плату своим сотрудникам на 8,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на источник в банке.

При этом в организации уже подтвердили данную информацию, отметив, что в ситуации кризиса каждому человеку «важна финансовая стабильность».

«В этот непростой для банковского рынка период мы хотим, чтобы команда чувствовала реальную заботу и поддержку», - добавили в пресс-службе Сбербанка.

ТАСС отмечает, что повышение коснется большей части сотрудников Сбербанка.

