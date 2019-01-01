Экономика
В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин (17,5%).
Росстат отчитался о динамике показателей экономики
18 июня22:18
В мае нынешнего года по сравнению с апрелем индекс цен производителей промтоваров, по предварительным данным, составил 101,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики.
Отмечается, что в мае увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд – 2,8%.
В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин (17,5%).
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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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