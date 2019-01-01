Росстат отчитался о динамике показателей экономики

В мае нынешнего года по сравнению с апрелем индекс цен производителей промтоваров, по предварительным данным, составил 101,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что в мае увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд – 2,8%.