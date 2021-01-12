Россия вошла в ТОП-3 главных торговых партнеров Украины в 2020 году

Китай стал лидером среди стран, из которых больше всего импортировали товары на Украину в 2020 году, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В сообщении уточняется, что в прошлом году из КНР на Украину было ввезено товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов США. Второе место в списке у Германии - 5,1 миллиарда долларов. Россия заняла третью строчку - 4,6 миллиарда долларов.

Что касается экспорта с Украины, то в этом рейтинге также лидирует Китай, куда отправили товаров на 7,1 миллиарда долларов. Далее идут Польша (3,3 миллиарда) и Россия (2,7 миллиарда).

В основном на Украину завозили минеральное топливо, нефть и продукты нефтепереработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт, а вывозили зерновые, чёрные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения.

По данным украинских таможенников, в 2020 году импорт товаров на Украину сократился на 10,3% до 54,2 миллиарда долларов, а экспорт уменьшился на 1,7% до 49,2 миллиарда долларов.

Осенью 2020 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу премьер-министра Михаила Мишустина о разрешении поставок в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых ранее были введены ответные ограничительные меры. В Минпромторге уточнили, что Россия пошла навстречу украинской стороне, рассчитывая на положительный эффект для двусторонних экономических отношений.

