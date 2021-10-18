Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

США сохранили мировое лидерство по объему добычи нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике»(JODI).

По информации JODI, в августе США снизили добычу нефти на 1,1% по отношению к июлю - до 11,181 миллиона баррелей в сутки. В России нефтедобыча наоборот, выросла на 1,1% - до 9,944 миллиона баррелей в сутки. На третьем месте Саудовская Аравия - 9,562 миллиона баррелей в день (+ 0,9%).

Ранее цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 85 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, сообщает RT.

