РФ отсудила бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya в шести странах Европы
Российская сторона выиграла спор о брендах водок Stolichnaya и Moskovskaya в шести странах Европы. Интересы Москвы защищало Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которое от имени РФ распоряжается товарными знаками на известные марки российского алкогольного напитка.
Как сообщает компания, окружной суд Гааги (Нидерланды) объявил ФКП законным правообладателем брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Великобритании, Ирландии, Италии, Чехии, Швеции и на Кипре. В прошлом году Верховный суд Австрии также вынес окончательное решение в пользу «Союзплодоимпорта».
Окружной суд Гааги признал недействительными права на водочные бренды компании Spirits International B.V. Он также возложил солидарную ответственность по возмещению «Союзплодоимпорту» убытков, которые были нанесены незаконным использованием товарных знаков на территории перечисленных стран на ответчиков. Они обязаны в течение двух месяцев с даты вынесения вердикта прекратить нарушение прав на товарные знаки. В противном случае им грозит штраф до 2 миллионов евро.
Судебный спор за водочные бренды между ФКП «Союзплодоимпорт» и компанией Spirits International начался 18 лет назад. Российская сторона планирует в полном объёме вернуть права на популярные марки крепкого спиртного напитка за пределами страны.
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