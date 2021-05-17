Регулятор разрешил начать в мае строительство «Северного потока-2» в водах Германии
Регулятор ФРГ разрешил начать в мае строительство участка газопровода «Северный поток-2» в германских водах, сообщает в понедельник ТАСС.
Как отмечается в пресс-релизе компании, речь идет о строительстве двухкилометрового участка газопровода.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее заявлял на встрече с депутатами Бундестага, что Россия может достроить «Северный поток-2» и пустить первые объемы газа в сторону Германии летом 2021 года.
Со своей стороны, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечал, что строительству «Северного потока-2» могут помешать санкции Евросоюза. При этом он подчеркивал, что Германия будет до последнего сопротивляться новым санкциям, если вопрос будет стоять таким образом.
По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, построено 95% газопровода «Северный поток 2» - 2339 км, осталось 5% - около 121 км. Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.
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