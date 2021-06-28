Путин заявил о росте товарооборота России и Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что в январе-апреле 2021 года рост товарооборота России и Китая превысил 22%, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции российский лидер отметил, что с 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз и можно рассчитывать, что по итогам текущего года «будут достигнуты новые рекорды».
«Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, товарооборот растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику», - резюмировал Путин.
Ранее лидеры России и Китая официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщает RT.
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