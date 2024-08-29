Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ведется активная подготовка к мероприятию.

«Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин», — указал Песков.

Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября. Ожидается, что на ВЭФ-2024 прибудут делегации из более чем 60 государств, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумДмитрий ПесковВладимир Путин

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