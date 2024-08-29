Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
29 августа 202413:05
Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, ведется активная подготовка к мероприятию.
«Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин», — указал Песков.
Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября. Ожидается, что на ВЭФ-2024 прибудут делегации из более чем 60 государств, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска поразили склад ракет Storm Shadow
- СМИ: Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши Ивлеевой 4,6 млн рублей
- Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ
- Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
- Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие
- СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова
- Песков: готовятся поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
- Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка
- Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT
- Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru