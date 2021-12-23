Путин: Спад экономики России из-за COVID составил 3%

Российская экономика восстанавливается быстрее, чем ведущие мировые. Такое заявление сделал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6%», - отметил Путин.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов, в этот раз свободной аккредитации для журналистов не было — Кремль сам выбрал СМИ, которые будут приглашены, это связано с коронавирусными ограничениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир Путин
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