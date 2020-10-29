Путин рассказал о планах по приватизации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году участие в приватизации примут около полутора тысяч различных предприятий.
Выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» глава государства уточнил, что так или иначе участие в приватизации распространят «примерно на 180-186 акционерных обществ с государственным участием и примерно на 86 унитарных предприятий». Запись выступления Путина опубликована на сайте Кремля.
По словам президента, также в процессе задействуют около 1 300 различных хозяйствующих субъектов.
Путин отметил, что в России, при любой приватизационной сделке, необходимо обеспечить повышение эффективности предприятия - это привлечение инвестиций, новые рабочие места и внедрение новых технологии. Кроме этого, приватизационные сделки должны учитывать рыночные условия, которые, по словам президента, «должны приносить доход казне».
Российский лидер добавил, что ограничений для участия в приватизации нет, в том числе и для иностранных инвесторов, даже в случае проектов общенационального характера, где требуется разрешение специальной правительственной комиссии. «Рассчитываю на то, что наши партнёры это оценят, и мы будем совместно работать», - подытожил Путин.
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