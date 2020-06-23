Путин расширил налоговый режим для самозанятных на всю Россию

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля 2020 года распространить налоговый режим для самозанятных на всю страну. При этом регионы получат право самостоятельно вводить данный режим.

Глава государства также предложил предоставлять статус самозанятого не по достижении 18 лет, как сейчас, а уже с 16 лет.

Новость дополняется

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Самозанятые ГражданеПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры