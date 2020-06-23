Путин расширил налоговый режим для самозанятных на всю Россию

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля 2020 года распространить налоговый режим для самозанятных на всю страну. При этом регионы получат право самостоятельно вводить данный режим.



Глава государства также предложил предоставлять статус самозанятого не по достижении 18 лет, как сейчас, а уже с 16 лет.

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