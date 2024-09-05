Путин: На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников
Россия будет поддерживать развитие передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях», — отметил глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.
Путин добавил, что страна продолжит наращивать научный и образовательный потенциал региона, чтобы «задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса».
Ранее президент оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке, пишет RT. По словам Путина, они в три раза выше, чем в среднем по России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru